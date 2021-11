L'Afrique du Sud ne décolère pas. Battus et éliminés de la course aux barrages par le Ghana (1-0), les Bafana Bafana estiment avoir été floués. Dans le viseur de leurs dirigeants, l'arbitre sénégalais de la rencontre, Maguette Ndiaye, coupable selon eux d'avoir sifflé un penalty non justifié en faveur des Black Stars. Exécutée par André Ayew (33e), la sentence a fait basculer le match dans le sens des hôtes, qualifiés grâce à un nombre supérieur de buts marqués. Problème : sur l'action en question, il paraît évident que Daniel Amartey accentue de façon grossière le possible contact avec le défenseur Rushine De Reuck, et s'écroule brutalement dans la surface, abusant ainsi l'arbitre.

« Nous avons réagi immédiatement en déposant une réclamation officielle auprès du commissaire du match », a indiqué après la rencontre Tebogo Motlanthe, le directeur général de la Fédération sud-africaine de football (SAFA). Et le dirigeant de préciser sa pensée. « Nous avons de sérieux soupçons sur le fait que ce match ait été arrangé, et nous estimons qu'il doit faire l'objet d'une enquête. La conduite des officiels du match laissait beaucoup à désirer et nous voulons que la CAF et la FIFA enquêtent. » Une conférence de presse sera donnée prochainement afin de détailler les modalités de l'action envisagée.