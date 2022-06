CM 2022 : Déjà 1,2 million de billets vendus

La seconde phase de vente des billets pour le Mondial 2022 a été un succès. Ce mercredi, lors du Qatar Economic Forum, le secrétaire général du Comité d’organisation, Hassan Al-Thawadi, a pris la parole pour le confirmer en dévoilant que 1,2 million de billets avaient été vendus. "Je pense que la demande est record. Les gens achètent et ont hâte de venir, ça ne fait pas de doute. Nous essayons de créer un environnement dans lequel l'économie tire des bénéfices mais qui soit aussi abordable et accessible pour les fans, ce qui n'est pas toujours facile à équilibrer", a-t-il affirmé, dans des propos retranscrits par l'AFP.

40 millions de demandes effectuées au total

Concernant la préparation du tournoi, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre prochain, l'étape en est au stade de la "phase opérationnelle", avec les cas spécifiques des logements et des itinéraires, a-t-il indiqué. Les organisateurs de la compétition ont également précisé avoir enregistré 40 millions de demandes, 17 millions lors de la première phase de vente et 23 millions lors de la deuxième. Pour rappel, trois millions de billets pour le Mondial sont disponibles (2 millions à la vente et 1 million réservées à la FIFA et ses partenaires). Les dates de la prochaine phase de vente n'ont pas encore été dévoilées.

