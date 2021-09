Choc entre deux grandes nations du football africain, la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce lundi (21h) au stade d'Ebimpe, ravive bien des souvenirs, en premier celui du match de septembre 2005. Ce jour-là, les Lions Indomptables étaient venus gâcher la fête organisée à Abidjan pour célébrer la première participation des Éléphants. Ces derniers ne prendront pas les trois points que tout un peuple espérait. A trois minutes du terme d'un match âpre et indécis, le score est de 2 à 2 quand le Cameroun se voit accorder un coup franc. Geremi Njitap s'élance et délivre une frappe fulgurante. Le ballon rebondit sur la transversale, revient dans le paquet avant d'être repris de la tête par Webo. Ce troisième but personnel pour l'attaquant scelle la victoire des Lions et plonge le public ivoirien dans la désillusion.

Webo qui rit, Womé qui pleure...

Et pourtant... Assez incroyablement, les trois points pris à Abidjan vont s'avérer inutiles au Cameroun. La qualification pour Allemagne 2006 passait en effet par une victoire lors de la dernière journée des éliminatoires, à Yaoundé face à l'Égypte. Il s'en fallut d'un penalty de Pierre Womé, sur le poteau des Pharaons. Quelques minutes auparavant, les Ivoiriens avaient battu le Soudan à Omdurman. Didier Drogba et ses coéquipiers étaient qualifiés pour la première Coupe du monde de l'histoire de leur pays. La défaite d'Abidjan n'avait fait que retarder l'échéance, le souvenir reste vivace chez les supporters de la Séléphanto.