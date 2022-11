Lionel Messi parviendra-t-il à conquérir cet hiver l’unique trophée qui manque à son palmarès ? Après les échecs de 2006, de 2010, de 2014 et de 2018, La Pulga espère enfin toucher le Graal. Il s’est donné tous les moyens pour le faire. Et son excellent début de saison en témoigne.



Si Messi est sacré, il rendra beaucoup de gens heureux. Notamment chez ceux qui l’ont côtoyé dans son ancien club de Barcelone et qui l’ont vu essuyer plusieurs désillusions. Cependant, il y en a aussi qui ne lui souhaitent pas cette consécration. Par exemple, Sergio Busquets ne veut pas que lui et sa sélection argentine soit couronnée au détriment de l’Espagne. Et même si la Roja est éliminée, il assure qu’il ne le supportera pas.

« Messi champion du monde ? Non, rien à faire »

Dans un entretien à So Foot, le chevronné milieu du Barça a déclaré : « Non, je ne veux pas qu’il remporte le Mondial. Moi, tant que nous avons une chance de la gagner, je veux que ce soit l’Espagne qui la remporte. Et si ce n’est pas le cas, alors je n’en aurai plus rien à faire car je ne serai pas content ».



Busquets, qui est le seul rescapé de l’équipe espagnole championne du monde en 2010, conclut en assurant qu’il n’a rien contre Messi. Bien au contraire. « Mais bon, s’il finit par la gagner, je serai très heureux pour lui, bien sûr. Comme je serai heureux pour chaque coéquipier avec qui j’ai une bonne relation et avec qui nous avons vécu des moments forts ».