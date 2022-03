CM 2022 - Barrages : Trois chocs, trois hommes à suivre !

Islam Slimani, un retour en grande forme

A 33 ans, Islam Slimani n’a pas fini d’écrire son histoire sinueuse avec l’Algérie. Quelques bas et beaucoup de hauts pour le Fennec, parfois contesté avec le maillot vert. En ce moment, l’ex-Lyonnais et Monégasque est sur le haut de la vague. Depuis son départ de l’OL en janvier dernier, le natif d’Alger revit avec le Sporting. En sept matchs, Slimani a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive. Face au Cameroun lors du match aller, il a été ultra-décisif en inscrivant l’unique but de la rencontre pour faire chavirer toute l’Algérie. Une tête rageuse sous la barre au milieu de la nasse comme seul Slimani a le secret. Une victoire qui permet aujourd’hui aux Fennecs d’aborder leur match retour à Blida avec sérénité. Mais ne demandez pas à Slimani de se reposer pour autant…

En plus de la qualification à entériner bien sûr, le buteur du Sporting a un record à chercher. En cas de nouvelle(s) réalisation(s) face aux Lions Indomptables, Slimani égalerait Didier Drogba, recordman de buts inscrits lors des qualifications pour un Mondial avec 18 buts. A 33 ans, Slimani en compte 17 et espère bien se surpasser pour détrôner la légende ivoirienne. « Il aime les challenges comme ça, il travaille bien et il a vraiment envie de marquer pour aider son équipe », a déclaré Djamel Belmadi au sujet de son attaquant. La défense camerounaise est prévenue…

Ryan Mmaee en quête de rachat !

Le rêve a failli virer au cauchemar du côté de Kinshasa pour Ryan Mmaee. A la 55e minute du match, tout a basculé pour l’ailier marocain. Un pénalty totalement raté a privé les Lions de l’Atlas d’une égalisation après l’ouverture du score de Wissa à la 12e minute. Fort heureusement pour l’ailier de Ferencvaros, le Maroc est parvenu à égaliser par l’intermédiaire de Tissoudali. Les chances du Maroc sont donc intactes avant la rencontre de ce soir très attendue. Un rendez-vous décisif également pour Mmaee qui rêve de se racheter après ce malheureux contre-temps. A domicile, l’intéressé brille. Avant sa blessure, il a même été l’homme fort du Maroc en attaque du premier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2022.

Quatre buts face au Soudan et la Guinée et quatre passes décisives contre la Guinée-Bissau et la Guinée : Mmaee s’est régalé sous le maillot des Lions avant une vilaine blessure qui l’a freinée sec. Avec son club, son retour se fait de manière progressive. Le virevoltant ailier totalise 11 buts et 5 passes décisives en 18 matchs cette saison. A 24 ans, l’ancien grand espoir du football belge espère enfin changer de dimension. Et rien de mieux qu’une qualification en Coupe du Monde pour y arriver !

Youssef Msakni, l’homme des grands rendez-vous

S’il y a bien un homme présent lors des grands rendez-vous, c’est bien Youssef Msakni. A 31 ans, l’actuel joueur d’Al-Arabi est toujours fidèle au poste, fer de lance de l’attaque des Aigles de Carthage. Le poids de l’âge et les multiples blessures ont poussé le natif de Tunis à changer son jeu. Moins virevoltant et imprévisible, Msakni n’en demeure pas moins toujours aussi dangereux. Sa vision de jeu et ses quelques fulgurances ont notamment fait plier le Nigeria en 8es de finale lors de la CAN 2021. En 76 sélections, Msakni totalise 13 buts et 18 passes décisives. Son dernier match au Mali était timide. Les conditions de jeu et la pression n’ont pas aidé l’ancien joueur d’Al Duhail, également orphelin de son coéquipier d’attaque, Wahbi Khazri.

Pour la Coupe du Monde 2018, Msakni a été essentiel en campagne de qualification. Il a notamment inscrit un magnifique triplé face à la Guinée qui a quasiment envoyé la Tunisie en Russie. A Kinshasa, il est passeur pour Badri sur le but de l’égalisation d’un véritable chef d’œuvre. Malheureusement pour lui, une rupture des ligaments croisés l’a empêché de disputer le Mondial pour le plus grand désarroi du public tunisien. Quatre ans plus tard, revoilà la Tunisie au porte du Mondial. Avec un Msakni pressé de transformer l’essai !