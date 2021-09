CDM 2022 (Qualifications) : Le bilan de la zone Europe

La France et la Belgique ont de la marge

L'Angleterre et l'Allemagne au rendez-vous

Les choses se précisent en Europe à un peu plus de 14 mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En effet, au terme de la 6eme journée des qualifications, les sélections ont au moins joué la moitié de leurs matchs. Le choc entre les deux nations le 14 novembre prochain s'annonce palpitant. Dans le groupe B, l'Espagne s'est bien rattrapée (13), mais reste sous la menace de la Suède (9), qui compte deux rencontres en moins. Situation assez identique dans le groupe C, où l'Italie mène la danse (14), devant la Suisse (8), qui n'a disputé que quatre matchs.Pour sa part, dans le groupe D, la France a fait un grand pas vers le Qatar en dominant la Finlande (2-1), mardi.Dans le groupe E, la Belgique est presque qualifiée pour le Mondial (16), grâce à ses neuf longueurs d'avance sur la République tchèque et le pays de Galles, qui devront faire un sans-faute pour rattraper les Diables Rouges. Sur la lancée de son dernier Euro, le Danemark touche également au but avec six victoires en autant de matchs (18). Derrière, le duel entre l'Ecosse (11) et l'Israël (10) devrait désormais animer le groupe F.En revanche, le groupe G est le plus flou, avec les Pays-Bas en tête (13), devant la Norvège (13) et la Turquie (11). La rencontre entre ces deux derniers le 8 octobre prochain devrait permettre d'y voir plus clair.Dans le groupe I, si l'Angleterre a perdu deux points en Pologne mercredi soir (1-1), les Three Lions (16) ont encore une belle avance sur leurs derniers adversaires (11), l'Albanie (12) et la Hongrie (10). Ce trio va devoir batailler pour la 2eme place. Enfin, dans le groupe J, l'Allemagne (15) a pris ses distances sur l'Arménie (11) et la Roumanie (10).