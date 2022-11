Cameroun - Serbie : les compositions officielles du match

Le Cameroun et la Serbie ont rendez-vous ce lundi pour lancer la deuxième journée de la phase de groupes dans la poule G. Les deux sélections sont déjà dos au mur après avoir perdu leur premier match dans ce Mondial 2022. Les Lions indomptables ont été défaits par la Suisse avec une défaite 1 but à 0, alors que la Serbie a perdu contre le Brésil, grand favori de la compétition (2-0). Les deux nations doivent donc se reprendre et seule la victoire comptera aujourd'hui, car une défaite sera synonyme d'élimination dans cette Coupe du monde 2022.

Le match s'annonce très ouvert entre les deux sélections, même si la Serbie pourrait se montrer très offensive avec une équipe plus portée vers l'attaque. Après une belle première période contre les Brésiliens, les Serbes veulent désormais faire trembler es filets dans ce Mondial et il faudra donc mettre à terre la défense camerounaise. Seulement, les partenaires d'Eric Maxim Choupo-Moting veulent gagner pour continuer à croire en une qualification. Découvrez sans plus tarder les compositions officielles de ce match.

Les compositions officielles

Le onze du Cameroun : Epassy - Castelletto, Fai, Nkoulou, Kunde - Zambo Anguissa, Tolo, Hongla - Choupo-Moting, Mbeumo, Toko Ekambi.

Le onze de la Serbie : Milinkovic-Savic - Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic - Lukic, Maksimovic, Milinkovic-Savic, Zivkovic - Tadic, Mitrovic, Kostic.