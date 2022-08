La décision, pas simple...

Pour moi, c’était une décision difficile. Il a fallu du temps. Mon père est camerounais, et je me souviens que lorsque j’étais très jeune, je regardais la CAN avec lui. Je lui ai dit que je voulais jouer avec eux un jour.



Le Cameroun, ses racines...

Quand j’ai grandi, j’ai été appelé par les équipes de France et j’étais très heureux. Je me sens très français, mais l’équipe du Cameroun s'intéressait aussi à moi. Je suis allé deux fois au Cameroun maintenant, et je m’y sens très bien. Ma famille apprécie aussi d’être là-bas.



La Coupe du monde, son rêve...

Être entre ces deux nations, cela signifie beaucoup pour moi. C’est un moment de grande fierté pour ma famille. C’est mon rêve de jouer la Coupe du monde. Ce serait très bien, mais si je gagnais un trophée comme la CAN, je serais aussi très heureux.



(source : site officiel Brentford FC)