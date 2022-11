Zambo Anguissa est bien là !

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.

. Dans la foulée du match nul concédé à Yaoundé par les Lions Indomptables locaux face à la Jamaïque (1-1), le sélectionneur du Cameroun. Ce sont 25 joueurs qui feront le voyage au Qatar. Parmi eux ne figurent pas le défenseur central cadre(La Gantoise), qui se voit préférer Nicolas Nkoulou, dans un secteur riche de trois joueurs, dont le jeune Christopher Wooh, passé cet été de Lens au Stade Rennais.Alors que le doute avait plané sur sa présence,(Naples) est bien là, de même que les hommes en forme Bryan Mbeumo (Brentford) et surtout(Bayern Munich). Si la plupart des demi-finalistes de la dernière CAN sont présents, ce n'est pas le cas du défenseur central Jérôme Onguéné (Eintracht Francfort) et de l'attaquant Ignatius Ganago (Nantes). Parmi ces choix que le coach n'a pas eu à justifier devant la presse, celui d'appeler: les ailiers Jérôme Ngom (Eding Sports de la Lékié) et Souaibou Marou (Coton Sport de Garoua).Un dernier match amical, contre le Panama, attend cette troupe le 18 novembre prochain. Les dés seront ensuite jetés, avec des rencontres face à la Suisse (24 novembre), la Serbie (28 novembre) et le Brésil (2 décembre) dans le groupe G.