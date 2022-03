Cameroun : La liste finale pour l’Algérie, Onguéné et Njie écartés

Rigobert Song a fait ses choix. Le nouveau sélectionneur du Cameroun a communiqué mercredi les noms des 27 joueurs qui défendront les couleurs nationales face à l'Algérie, en barrages qualificatifs du Mondial 2022. Parmi les principales victimes de cet écrémage, le gardien de but Fabrice Ondoa, les défenseurs Jérôme Onguéné, Jean-Claude Billong et Enzo Ebosse, les milieux de terrain James Lea Siliki et Yvan Neyou, ainsi que les attaquants Christian Bassogog et Clinton Njie, très contestés depuis la CAN.

Choupo-Moting au rendez-vous

Non présent dans la présélection de Song, l'attaquant Patient Wassu (Coton Sport) intègre en revanche cette liste finale, qui comprend la majeure partie des appelés étaient déjà dans la tanière à l’occasion de la récente CAN, achevée à la troisième place sous la direction du Portugais Toni Conceiçao. Onana, Fai, Ngadeu, Castelletto, Tolo, Zambo Anguissa, Hongla, Ngamaleu, Toko Ekambi, Aboubakar, mais aussi Choupo-Moting, en guerre ouverte avec le précédent staff.

Les 27 Lions Indomptables :



Liste des #LionsIndomptables retenus pour affronter l'Algérie les 25 et du 29 mars 2022. Ces matchs comptent pour les barrages de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/4r98fGlATs

— Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 16, 2022

Le match aller se jouera le 25 mars à 18h (heure française) au stade de Japoma, à Douala. La manche retour le 29 mars à 21h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida.