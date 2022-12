Il n’a que 26 ans, mais André Onana a d’ores-et-déjà annoncé qu’il ne porterait plus les couleurs de la sélection nationale camerounaise. Le gardien de l’Inter Milan avait été convoqué par Les Lions Indomptables pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, mais après un conflit avec le sélectionneur Rigobert Rong, André Onana a fait le choix de quitter le Moyen-Orient. Sa décision avait été prise juste après la première défaite contre la Suisse (0-1).

Le portier aux trente-quatre sélections ne veut plus revenir sous le maillot du Cameroun. C’est ce qu’il a annoncé ce vendredi matin sur les réseaux sociaux. « Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l'équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. » C’est donc une retraite internationale confirmée pour André Onana.