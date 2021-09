Burkina Faso : Bertrand Traoré de retour contre Djibouti

Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, a dévoilé mardi la liste de joueurs retenus pour affronter Djibouti lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Étalons bénéficient du retour de Bertrand Traoré. Le sociétaire d'Aston Villa était blessé en septembre et n'était pas présent. Pour le reste, c'est du classique avec Hervé Koffi, Issa Kaboré de Troyes ou encore Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk). Cinq joueurs locaux apparaissent sur cette liste de 27. Toujours pas d'Edmond Tapsoba en revanche, le défenseur du Bayer Leverkusen étant toujours blessé. Hassane Bandé n'est pas non plus appelé.

Le Burkina Faso affronte Djibouti les 8 et 11 octobre, au Grand Stade de Marrakech au Maroc.