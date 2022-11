Bruno Guimarães ne veut pas crier victoire trop vite !

A la recherche d'une Coupe du Monde depuis 2002, le Brésil fait plus que jamais office de favori cet hiver au Qatar, et vingt ans plus tard, les observateurs estiment très probable que la Seleção décroche une sixième étoile. En effet pour cette édition 2022, l'équipe de Tite est grande favorite grâce notamment à son effectif terrifiant, ses bons résultats récents et son palmarès historique. Parmi les joueurs retenus par le sélectionneur, Bruno Guimarães aura une carte à jouer pour grapiller des minutes, voir même une place de titulaire pour ce qui sera le premier Mondial de sa carrière. Interrogé au sujet du statut de favori de son pays, le milieu qui rayonne avec Newcastle cette saison assume cette position, mais ne veut pas crier victoire trop vite.

«Je pense que le favori se détachera sur le terrain, pas dans les journaux. C'est sûr que nous, comme l'Argentine et la France, on a une bonne équipe, on joue bien en ce moment... Et quand tu portes le maillot du Brésil, tu es obligé d'assumer cette responsabilité. On a cinq Coupes du monde, c'est plus que tous les autres, donc on est toujours favoris. Mais on ne peut pas laisser cette idée entrer sur le terrain. Car là, ce sera 11 contre 11 et si on ne joue pas très bien, on va perdre, c'est sûr. Le plus important, c'est de ne surtout pas penser à tout ça sur le terrain. Si on arrive avec la grosse tête, ça va faire très mal. Donc il faut qu'on joue avec le ballon, on a toutes les qualités pour ça. Nos adversaires vont nous attendre, en essayant de bien défendre pour placer des contres, donc on a la responsabilité de jouer, de se créer des occasions, de dominer». Un message plein de lucidité qui pourrait contribuer au succès du Brésil cet hiver. Réponse dans un mois.