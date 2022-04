En novembre prochain, Neymar va disputer sa troisième Coupe du Monde avec le Brésil et il se peut fort que ça soit dernière. Il avait en effet lui-même déclaré il y a quelques temps qu’il ne se voyait pas pousser jusqu’en 2026 en raison d’une fatigue mentale.



Alors est-ce que ce périple au Qatar va se solder par un happy end ? Un certain Kakà estime que oui. Dernier brésilien à avoir remporté le Ballon d’Or (en 2007) et faisant partie de la sélection auriverde championne du monde en 2002, il est certain que « Ney » peut inspirer ses partenaires de la Seleçao. "Je pense que Neymar est prêt, il a la trentaine maintenant, il est devenu plus mature et expérimenté, cela s'ajoute à son grand talent et je crois qu'il est capable de mener le Brésil vers la gloire", a-t-il confié dans un entretien à Goal Arabe.

« Neymar peut faire la différence à tous les matches »

« Le Brésil a un groupe de joueurs solide, et cela peut aider Neymar à briller, mais la responsabilité n'est pas sur lui seul car elle est partagée avec le reste des joueurs, mais il est capable de faire la différence dans tous les matches », a poursuivi l’ancien milanais.



La génération actuelle de la Seleçao ne semble pas être aussi douée que les précédentes. Malgré cela, Kakà se dit confiant. Il est convaincu que ses compatriotes sauront se surpasser au moment opportun et offriront au Brésil sa sixième couronne mondiale. "Je pense que le Brésil est l'un des favoris pour remporter le tournoi. L'équipe est dans une évolution remarquable et on l'a vu lors des deux derniers matchs, en battant le Chili et la Bolivie de quatre buts, malgré l'absence de Neymar sur l'un de ces deux matches. C'est important pour le Brésil, que l'équipe ait un groupe solide et puisse donner à Neymar une nouvelle opportunité de briller. Je pense que le Brésil est l'un des favoris pour remporter le titre".