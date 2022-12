Brésil : Tite a été agressé à Rio de Janeiro

Ce sont des informations jamais plaisantes à lire. Ainsi, on a appris ce samedi 24 décembre que Tite avait été agressé à Rio de Janeiro. Comme le rapporte le média UOL, le désormais ex-sélectionneur du Brésil, qui avait démissionné de son poste après l'élimination de la Seleção en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, 4 TAB à 2), aurait été agressé par un individu à Rio de Janeiro. De retour au pays, Tite était ainsi en train de se balader dans les rues de Rio et un individu aurait agressé l'ancien homme fort de la sélection brésilienne.

Tite agressé

L'individu aurait attrapé l'oreille de Tite et lui aurait tiré en lui reprochant l'élimination du Brésil lors de ce Mondial 2022. La Seleção avait été donné parmi les grands favoris de cette compétition au Qatar mais les partenaires de Neymar avaient finalement pris la porte à la surprise générale après leur élimination face aux Vatreni, qui ont terminé 3e de ce Mondial 2022. Quelques minutes après la défaite et la sortie de route, Tite avait décidé de démissionner de son poste de sélectionneur. Dans le viseur des supporters, il a donc croisé la route d'un d'entre eux particulièrement en colère et qui a décidé de se faire justice lui-même. Pas sûr cependant qu'on le laisse tranquille après cette agression.