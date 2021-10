Pour un teasing réussi, c'est un teasing réussi. A l'occasion de la diffusion prochaine du documentaire intitulé "Neymar Jr. and the line of kings", une petite bande-annonce a été diffusée par DAZN. Pendant 45 secondes, le joueur du Paris Saint-Germain évoque la suite de sa carrière et notamment son avenir sous les couleurs de la Seleçao. Et visiblement, la source de motivation du Brésilien est proche de se tarir définitivement.



C'est une déclaration choc qu'a donc livrée Neymar qui semble avoir de gros doutes sur le fait qu'il ait encore la volonté nécessaire pour jouer très longtemps au football : "2022 ? Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je l'envisage ainsi parce que je ne sais pas si j'aurai encore la force mentale pour continuer à jouer au football."

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."