Brésil : Neymar offre la victoire face au Japon

FIM DE JOGO! Mais uma vitória da #SeleçãoBrasileira na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Vamos!!



🇧🇷 1x0 🇯🇵 | #BRAxJAP pic.twitter.com/4aRVYUWDZZ

Neymar n'est plus qu'à 3 buts du record de Pelé

Une victoire dans la souffrance. Ce lundi, le Brésil a mis le temps avant de prendre le meilleur sur le Japon, pour le second match de sa tournée asiatique. Devant les plus de 63 000 spectateurs du Stade National de Tokyo, les quintuples champions du monde ont dû attendre la 77ème minute afin d'ouvrir le score, grâce à l’inévitable Neymar. Sur un penalty transformé avec son aisance habituelle, la star de la Seleção a une nouvelle fois su faire tourner son compteur personnel. Aligné aux côtés de Paqueta, Vinicius et Raphinha dans un quatuor à la belle allure,De fait, Neymar s'est rapproché, encore un peu plus, du record détenu par le Roi Pelé.et devrait logiquement voir son record être battu d'ici peu. Avec cette 5ème victoire consécutive et une attaque plutôt en forme (18 buts marqués pour 1 encaissé sur la série), le Brésil de Tite a emmagasiné de la confiance avant d'aller défier l'Argentine, le 11 juin prochain à Melbourne dans un nouvel amical qui servira de préparation à la Coupe du monde 2022. Placé dans le groupe G du tournoi international, le Brésil affrontera la Serbie (24 novembre), la Suisse (le 28 novembre) et le Cameroun (2 décembre) lors de la phase de groupes.