Brésil : Neymar n'est qu'à 4 buts du record de Pelé

Meilleurs buteurs de l'histoire du Brésil 🇧🇷



77 Pelé

73 Neymar

62 Ronaldo

54 Romario

32 Ronaldinho

30 Rivaldo

30 Kaka pic.twitter.com/rYL4yamEYI



Un temps incertain en raison d'une douleur au pied droit, Neymar a finalement pu participer au match amical du Brésil face à la Corée du Sud, disputé à Séoul ce jeudi (5-1). Il en a profité pour augmenter un peu plus son capital buts sous le maillot de son pays, grâce à un doublé sur penalty. L’un avant la pause (1-2, 42ème), l’autre après le retour des vestiaires (1-3, 57ème). Ovationné lorsqu'il a été remplacé par Philippe Coutinho à la 78ème minute de jeu,Il a notamment adressé une belle passe de l’extérieur du pied à Lucas Paqueta (58ème) et une autre passe de classe envers Raphinha, à la 75ème. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 7 matchs cette saison avec le Brésil, Neymar aura forcément pour ambition de briller lors de la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.Au micro de DAZN à l'automne dernier, il avait affirmé son désir de succès avec son pays lors de la Coupe du monde., disait-il, avouant que le tournoi mondial pourrait être le "dernier" pour lui, en raison de doutes concernant sa condition physique et sa santé mentale "pour supporter encore plus de football". Du football, Neymar en aura encore lundi, avec la poursuite de la tournée asiatique, à Tokyo, et une opposition face au Japon, qui a largement dominé le Paraguay ce jeudi (4-1).