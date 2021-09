Brésil : Hulk, le retour inattendu

Hulk profite des nombreuses absences

Un retour mitigé pour Hulk ?

Tel le héros de la franchise Marvel, Hulk est en quelque sorte immortel.Retourné dans son pays natal début 2021, Givanildo Vieira De Souza, de sa véritable identité, entend en effet terminer en beauté sa carrière. En fin de contrat avec Shanghai SIPG, le joueur passé notamment par le FC Porto s'était alors engagé en janvier dernier avec l'Atlético Mineiro, qui était alors entraîné par Jorge Sampaoli. Loin de chez lui depuis 2005, le gaucher de 35 ans a rapidement prouvé qu'il avait encore le niveau, lui qui compte 19 buts et 11 passes décisives en 42 matchs cette saison.Sous contrat jusqu'en décembre 2022, le natif de Campina Grande pensait peut-être vivre une fin de carrière tranquille au Brésil. Mais, ce dernier a profité que certains clubs européens, notamment anglais, ne libèrent pas leurs joueurs, comme Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds) et Richarlison (Everton), pour faire son retour avec la Seleção, lui qui n'avait plus été convoqué depuis juin 2016. Appelé à la rescousse avec notamment le Marseillais Gerson, Hulk a donc été rappelé par Tite pour ce rassemblement de septembre.La faute à des événements contraires.



Resté sur le banc lors de la courte mais précieuse victoire des siens au Chili le 3 septembre (0-1), le numéro 20 auriverde n'a logiquement pas plus participé à l'improbable rencontre contre l'Argentine, arrêtée peu après le coup d'envoi pour des raisons liées au coronavirus, quelques jours plus tard. Désormais, alors qu'il n'est pas sûr d'être à nouveau sélectionné par la suite, l'intéressé doit logiquement espérer avoir du temps de ce jeu cette nuit contre le Pérou (2h30, beIN SPORTS 1). Conscient qu'il ne représente pas l'avenir de la sélection à 35 ans, Hulk pourrait peut-être honorer une 49eme et dernière sélection si Tite fait appel à lui au Maracana. L'histoire serait belle en tout cas.

Le Brésil s'en sort in extremis face au Chili :