Brésil : Guardiola, objectif prioritaire pour l'après-Tite

Un contrat de 4 ans attend Guardiola



PEP NA SELEÇÃO? 🤨 Em exclusiva ao nosso @fredcaldeira, o técnico do Manchester City deu essa resposta. Gostaria do nome dele após a saída do Tite? #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/FyC2Kj40JV

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 7, 2022

"Le débat est clos"

Pour l'instant, la Seleçao est dirigée par Tite mais cela ne sera plus le cas après la Coupe du monde 2022, qui se déroulera du du 21 novembre au 18 décembre. Lancé à la conquête de la Premier League et toujours en course pour un éventuel sacre en Ligue des Champions, Guardiola est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Citizens, et serait ciblé par la la Fédération brésilienne (CBF), qui a avancé ses pions pour ce projet. Ainsi, elle serait entrée en contact avec l'agent du natif de Santpedor, qui est son propre frère, Pere Guardiola.Après plusieurs réunions avec ce dernier, la Fédération brésilienne devrait proposer une offre concrète pour Pep Guardiola, selon Marca :Ce salaire est toutefois inférieur à celui que perçoit actuellement l'ancien entraîneur du Barça du côté de l'Etihad Stadium (20 millions d'euros annuels). Si Marca indique que la confiance règne autour d'un éventuel "oui" de Guardiola, ce dernier a été interrogé après le succès de Manchester City face à l'Atlético de Madrid, mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions (1-0).Au micro de TNT Brasil, celui qui a déjà évoqué son rêve de diriger une sélection lors d'une Coupe du monde, a brisé les espoirs de la Fédération brésilienne de façon tranchée. Interrogé sur la possibilité qu'il succède à Tite, l'entraîneur de Manchester City a ainsi répondu :