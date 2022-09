Boubacar Kamara forfait pour la Coupe du Monde

"Bouba sera absent jusqu'après la Coupe du monde malheureusement, donc c'est un coup dur", a déclaré Gerrard lors d'une conférence de presse. Kamara (22 ans), arrivé à Aston Villa cet été en provenance de Marseille, ne compte que 3 sélections chez les Bleus mais son forfait prive le sélectionneur Didier Deschamps d'une solution de rechange dans l'entre-jeu, un secteur en chantier en raison de nombreuses blessures touchant les cadres français. La principale interrogation concerne surtout Paul Pogba, qui vient de se faire opérer du genou droit début septembre et est désormais engagé dans une course contre la montre assez aléatoire pour être présent au Mondial.

Deschamps a répété durant le dernier rassemblement de l'équipe de France qu'il n'emmènerait au Qatar que des joueurs aptes dès le premier match des Bleus, le 22 novembre contre l'Australie. Appelé en renfort pour les deux matches de septembre contre l'Autriche (2-0) et le Danemark (défaite 2-0) pour pallier la défection d'Adrien Rabiot, Kamara avait dû déclarer forfait en raison de sa blessure au genou et était parti se soigner à Dubaï. Alors que l'infirmerie des Bleus ne désemplit pas, une bonne nouvelle est toutefois parvenue cette semaine de Chelsea avec le retour à l'entraînement de N'Golo Kanté, un peu plus de six semaines après sa blessure musculaire à une cuisse en championnat.