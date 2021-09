Bleus : Une solidité défensive à retrouver

C’est l’une des marques de fabrique de Didier Deschamps. Et on ne parle pas de son "animal fétiche", qui avait eu "un peu de retard", comme il l’avait lui-même concédé après le tirage au sort des groupes de l’Euro 2020, lorsqu’il avait appris que les Bleus évolueraient dans le groupe de la mort. On évoque plutôt ici la solidité défensive, l’une des principales spécificités des équipes de « DD ». Une spécificité envolée à l’Euro, où les Bleus ont été piteusement éliminés dès les huitièmes de finale par la Suisse.



Après la difficile victoire contre l’Allemagne en ouverture de la compétition, ses hommes ont ainsi concédé de plus en plus de buts au fil des matchs, face à la Hongrie (1-1), au Portugal (2-2) puis contre les Helvètes (3-3), finalement vainqueurs aux tirs au but (5-4). "Je me suis certainement écarté de mon idée première. J’ai cherché à améliorer l’animation offensive, quitte à avoir un peu de déficit défensif, mais j’aurais voulu que ce déficit soit moins important. Il a été accru par quelques circonstances, comme la blessure des deux arrière gauches et l’impact physique des trois matchs du premier tour, qui ont amené une fatigue plus importante", confiait le sélectionneur dans une interview accordée à L’Equipe il y a deux semaines.



Theo, un concurrent plus que sérieux



Des circonstances atténuantes donc, avec les blessures des deux arrières gauches de métier, Lucas Hernandez puis Lucas Digne, qui ont amené Deschamps à aligner Adrien Rabiot sur le flanc gauche de la défense. Utilisé à droite face aux Portugais, Jules Koundé a lui aussi été touché au cours de la compétition, ce qui a amené son sélectionneur à lancer Clément Lenglet contre la Nati dans une défense à trois axiaux, une expérience abandonnée dès la pause en raison des soucis du Barcelonais, coupable sur l’ouverture de score.



Alignée à ses côtés, la paire Varane-Kimpembe ne semble à l’heure actuelle pas menacée, alors que c’est plus ouvert sur les côtés. Si Digne devrait être titulaire mercredi soir à Strasbourg face à la Bosnie pour le premier match des qualifications au Mondial 2022, Theo Hernandez a été retenu pour la première fois chez les Bleus et le Milanais constitue un concurrent plus que sérieux. A droite, en l’absence de Benjamin Pavard, Koundé pourrait s’installer. Mais c’est surtout l’équilibre de l’équipe qu’il va falloir (re)trouver, entre la volonté de bien défendre en étant organisé, et le potentiel offensif que le monde entier ou presque nous envie, symbolisé par un duo Benzema-Mbappé qui a bien failli se retrouver en club…



