Les années passent et le physique de Corentin Tolisso est toujours aussi fragile. Retenu par Didier Deschamps dans le groupe France qui s'apprête à disputer trois nouveaux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain s'est blessé mardi à l'entraînement. Il ne devrait pas pouvoir participer au match prévu ce mercredi contre la Bosnie-Herzégovine (20h45) du côté de Strasbourg.



Comme l'indique RMC, le joueur se dirige tout droit vers un forfait et devrait rejoindre N'Golo Kanté (cheville) à l'infirmerie des Bleus. Le joueur du Bayern Munich était pressenti pour débuter le match face aux partenaires de Miralem Pjanic, dans un 4-3-3 où il devait occuper le poste de sentinelle.



Cette absence pourrait profiter à l'un des petits nouveaux appelés pour la première fois chez les A par Didier Deschamps, à savoir le Monégasque Aurélien Tchouaméni et le Romain Jordan Veretout.