Du travail bien fait. Samedi soir, au Parc des Princes, la France a en effet écrasé le Kazakhstan (8-0), grâce notamment à un quadruplé de Kylian Mbappé, et a ainsi validé son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Forcément, Didier Deschamps et les joueurs étaient logiquement contents de cette performance après une année 2021 mitigée, entre l'élimination précoce lors de l'Euro 2020 (en huitième de finale contre la Suisse, 3-3, 5-4 tab) et la victoire ensuite en Ligue des nations quelques semaines plus tard. « On a déjà la satisfaction du travail bien fait, de cette communion avec le public et de cette grande performance. (...) C'était un match plaisant pour les joueurs et les supporters. Maintenant, il faut être concentré sur la récupération et le match en Finlande. Il est important de bien finir l'année », a expliqué Hugo Lloris, avant d'affronter ce mardi la Finlande à Helsinki (20h45).

« Quelques périodes de doute en septembre »



« Le coach l'a bien résumé dans les vestiaires. On a rempli deux de nos objectifs sur trois. Même s'il y a eu de bonnes choses, notre Euro s'est résumé à dix minutes mal maîtrisées contre la Suisse. Il y a eu encore quelques périodes de doute en septembre mais on a ensuite retrouvé nos valeurs. Il y a eu un sursaut d'orgueil et cette deuxième période face à la Belgique. Cette victoire en Ligue des nations n'est pas anodine. C'est toujours un grand plaisir de gagner des trophées. Encore plus avec les Bleus. Il est difficile de gagner au haut niveau. Encore plus de rester tout en haut, a également déclaré Lloris, en conférence de presse dimanche. (...) Je savoure (cette quatrième qualification personnelle pour une Coupe du monde). Le sport nous procure de grands moments d'émotion et de joie. La qualification ne remplace pas un trophée mais on savoure ces moments de partage. » Aux Bleus désormais de bien finir 2021 en Finlande, qui vise la 2eme place du groupe pour disputer les barrages.