Bleus : Lloris fier de possiblement égaler le record de sélections d'Henry

Le chemin parcouru par Hugo Lloris avec l'équipe de France est dense. Depuis le 19 novembre 2008 et ses débuts sous le maillot de la sélection tricolore face à l'Uruguay, le joueur âgé de 34 ans a disputé de nombreuses compétitions en tant que titulaire (Coupe du Monde 2010, Euro 2012, Coupe du Monde 2014, Euro 2016), remportant la Coupe du Monde 2018, en Russie. Mercredi soir, face à la Bosnie (20h45), il pourrait franchir un nouveau cap en égalant le record de sélections d'un certain Thierry Henry (123) mais sera encore distancé par Lilian Thuram, qui trône au sommet (142). Avant ce match pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le capitaine des Bleus a évoqué cette possibilité en conférence de presse.

Lloris veut conclure sur une bonne note



"C'est une grande fierté. Pour être honnête avec vous, au début de ce rassemblement, je ne pensais pas du tout à ces chiffres. Lorsqu'on commence une carrière, il est difficile d'imaginer autant de matchs joués avec les Bleus. Je n'ai jamais pensé au record, ils sont venus naturellement", a énoncé le natif de Nice.

Par la suite, il s'est projeté dans la rencontre contre la Bosnie, ciblant Edin Dzeko, l'attaquant de l'AS Rome, et Miralem Pjanic, le milieu du Barça, comme deux "très bons joueurs". Puis de préciser sa pensée : "On sera focalisé sur nous, ce qu'on doit faire avec et sans ballon. On se rend compte que le nations sont motivées à l'idée d'affronter l'équipe de France et elles ne sont jamais meilleures que contre les grandes nations comme l'équipe de France. On s'attend à ce que la Bosnie réalise un grand match", a commenté Lloris, désireux de "terminer cette parenthèse de qualification sur une bonne note".

Bosnie-France en chiffres