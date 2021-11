Bleus - Lloris : "Cette génération est très forte"

Une génération qui devra s'inscrire durablement

Le Parc des Princes sera à guichets fermés demain pour 🇫🇷🇰🇿 (20h45) ! #FRAKAZ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/VDgcBe4sUj

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2021

Pour Hugo Lloris, la nouvelle génération des joueurs présente en équipe de France - symbolisée par Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni ou encore Moussa Diaby - possède un niveau important. En conférence de presse, le capitaine des Bleus, 134 sélections au compteur, a été interrogé sur les jeunes joueurs dans le groupe, ne doutant pas de leurs capacités afin de se mettre en valeur au plus haut niveau. Avec les absences confirmées de Raphaël Varane et Prensel Kimpembe en défense, Jules Koundé devrait, par exemple, connaître sa sixième sélection face au Kazakhstan, samedi au Parc des Princes dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 (20h45)."C'est difficile de savoir s'ils seront là dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Ils devront répondre aux exigences du haut niveau., a-t-il expliqué dans des propos relatés par L'Equipe. Lloris s'est montré conscient du rôle important des cadres dans l'intégration générale de ces jeunes joueurs.Aspirant faire "le meilleur travail" contre le Kazakhstan alors qu'une victoire serait synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2022, Lloris a abordé les récentes victoires des joueurs entraînés par Didier Deschamps en Ligue des nations. "Lorsqu'on gagne, on a toujours le sourire, on a été honnêtes sur ce qui s'est passé entre l'Euro et la Ligue des nations. Il y a eu des moments de doute, on a montré notre force mentale et collective", a-t-il assuré, en référence aux succès face à la Belgique (2-3) puis l'Espagne (2-1). Il n'a aussi pas perdu son sens du devoir :