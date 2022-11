Bleus - Giroud, Nkunku, Digne... les candidats brillent avant la liste

Nkunku étincelant avec Leipzig

Après un somptueux mois d'octobre (sept buts), Christopher Nkunku poursuit sur sa lancée en novembre. Grand artisan de la qualification du RB Leipzig en 8es de finale de la Ligue des champions, il caracole en tête du classement des buteurs de la Bundesliga avec 11 réalisations, les deux dernières en date inscrites à Hoffenheim samedi (3-1). D'abord un coup franc à la Platini pour mettre son équipe sur les bons rails, puis pour remettre son équipe devant au score, sept minutes après l'égalisation de Hoffenheim.

Son opération à la main droite (il porte encore une attelle de protection) ne l'a en rien gêné depuis trois semaines. Cette saison, il a d'abord évité à Leipzig de couler en championnat, puis a permis à son équipe de se rapprocher de la tête. Le RB Leipzig se trouve désormais 6e, dans le bon wagon, essentiellement grâce à Nkunku qui a marqué 24 buts en 2022 en championnat, le record pour Leipzig. La situation comptable est moins bonne pour Leverkusen, 14e, mais Moussa Diaby a participé à la première victoire du Bayer en un mois, dimanche, avec un doublé en deux minutes lors du 5-0 infligé à l'Union Berlin, ex-leader.

Digne, l'éclair et l'alerte

Titularisé pour la première fois depuis mi-septembre, après une blessure à une cheville, Lucas Digne a contribué d'un superbe coup franc direct à la victoire d'Aston Villa contre Manchester United (3-1), dimanche, en Premier League. Pour le premier match sur le banc d'Unai Emery, qu'il n'a fait que croiser en 2016 quand il a quitté le PSG alors que l'Espagnol y arrivait, Digne a inscrit le deuxième but des siens après 11 minutes de jeu seulement. Il s'agit de son premier but en championnat depuis le 21 avril 2019. Il portait alors le maillot d'Everton et l'adversaire était déjà Manchester United, corrigé 4-0 ce jour-là. Malheureusement, le latéral a dû être remplacé à dix minutes de la fin après avoir donné l'impression de se plaindre de ses adducteurs.

Les Milanais en forme

A Milan, le gardien N.2 des Bleus Mike Maignan est toujours privé de terrain après sa rechute à un mollet et tente de retrouver la forme pour pouvoir partir au Qatar. Mais les autres internationaux tricolores sont en grande forme. Olivier Giroud, laissé sur le banc contre La Spezia (2-1) samedi, est entré à 20 minutes de la fin pour offrir la victoire aux Rossoneri d'une magistrale reprise en ciseau à la 89e minute, son troisième but de la semaine à San Siro après le doublé en Ligue des champions contre Salzbourg (4-0). Dans l'euphorie, il a toutefois oublié qu'il était déjà averti et a retiré son maillot, écopant d'un second carton jaune synonyme d'exclusion! Se sentant plus "jeune" que jamais, le buteur de 36 ans a assuré avoir l'intention de continuer à enfiler les buts "jusqu'à ce que son corps lui dise que ça suffit". Et si possible au Qatar déjà.

Theo Hernandez a lui d'abord inquiété, appelant les soigneurs après dix minutes de jeu pour une alerte à la cuisse droite. Mais il a vite rassuré Deschamps: toujours plus haut sur le terrain, dans un rôle de quasi milieu, il a ouvert la marque d'un joli but, après un contrôle de la poitrine dans la surface. Défensivement, il prend parfois quelques risques mais c'est le prix à payer pour son positionnement ultra-offensif. L'international espoirs Pierre Kalulu a lui encore fait un match propre même si l'ex-Lyonnais, impeccable depuis l'an dernier dans l'axe, est un peu moins à l'aise au poste de latéral droit, où il joue le plus souvent depuis quelques semaines en raison des blessures conjuguées de Davide Calabria et Alessandro Florenzi. Il a commis une faute de relance qui aurait pu coûter cher mais reste une valeur sûre des champions d'Italie, au point d'apparaître comme l'un des possibles invités surprise de la liste de mercredi.