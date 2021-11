Bleus : Dubois sort blessé contre la Finlande

Dubois victime d’un claquage ?

Il ne s’est pas passé grand-chose lors de la première période entre la Finlande et l’équipe de France, mardi soir. Traversé sans aucune occasion véritable, le premier acte a été quelque peu animé en son terme. Léo Dubois, titularisé en piston droit dans le 3-4-1-2 installé par Didier Deschamps, s’est blessé. Le latéral droit de l’Olympique Lyonnais a été touché suite à un duel avec Hamaläinen, le latéral gauche finlandais. Dubois s’est immédiatement tenu l’arrière de la cuisse droite.Le défenseur de l’OL a sans doute été victime d’un claquage. La cuisse de Dubois a été bandée puis il a rejoint le vestiaire en boîtant. Dès la reprise, le Lyonnais a été remplacé par Benjamin Pavard sur le flanc droit du dispositif français. Blessé à la cuisse, Dubois pourrait être éloigné des pelouses durant plusieurs semaines s’il s’agit bien d’un claquage. L’ancien joueur du FC Nantes avait étrenné sa 13eme sélection mardi soir en Finlande alors que l’équipe de France est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 suite à sa large victoire face au Kazakhstan (8-0), samedi au Parc des Princes.Pour succéder à Kingsley Coman, très actif et à son avantage dans un poste inhabituel de piston droit contre les Kazakhs à Paris il y a trois jours, le sélectionneur national avait semblé hésiter entre Pavard et Dubois avant d’opter pour le joueur lyonnais. Agé de 27 ans, le défenseur, souvent critiqué pour son manque de centres et de mouvements offensifs, évolue en équipe de France depuis 2019. Avec cette blessure, le capitaine de l’OL devrait manquer le choc contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir en Ligue 1.