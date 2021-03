L’équipe de France a empoché dimanche dernier son premier succès en éliminatoires du Mondial, en dominant le Kazakhstan (2-0). Mais, cette victoire a été entachée par le loupé de Kylian Mbappé sur le pénalty qu’il a tiré en seconde période. L’attaquant du PSG n’est pas habitué à échouer dans cet exercice. Il est donc possible qu’il en soit impacté à court terme.

« Mbappé n’était pas très en jambes »

Didier Deschamps, le sélectionneur, espère que son protégé saura vite passer à autre chose. Et pour cela, il ne voit qu’une seule façon de s’y prendre. "Lui le premier, il ne peut pas être satisfait de ce qu'il a fait, a indiqué le sélectionneur en conférence de presse ce mardi. Il n'était pas très en jambes lors du premier match. Il était beaucoup plus en jambes contre le Kazakhstan. Il a eu des situations, des occasions. Il n'a pas eu l'efficacité et lui, comme les autres, il a envie de marquer et de faire marquer."



Tout en encourageant son joueur à se retrousser les manches, le patron des Bleus a exprimé sa conviction par rapport au fait que ce dernier va très vite renouer avec ses bonnes habitudes. "Je ne le sens pas du tout affecté, cela arrive à tout le monde, a balayé le sélectionneur. Vous pouvez faire un bon match, l’autre un peu moins bon, ou l’inverse, c'est arrivé aussi à d'autres joueurs. Je connais bien Kylian. Il peut, sur un match ou une période, comme n’importe quel attaquant de très haut niveau, avoir une période d'efficacité un peu moins bonne."