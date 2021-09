Bleus : Deschamps est inquiet selon Pires

Toujours pas de victoire pour l'équipe de France. Après cinq matchs nuls consécutifs, les Bleus restent en tête de leur groupe dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, mais l'inquiétude grandit autour du groupe emmené par Didier Deschamps. Et si le sélectionneur tricolore fait mine de gérer la situation, Robert Pirès pense que l'esprit de son ancien coéquipier en Bleu est sujet à de grands questionnements.



Au commentaire de la rencontre nulle concédée samedi par les Bleus en Ukraine (1-1), le consultant de M6 a livré son analyse à chaud : « Quoi qu'il en dise, Didier Deschamps est inquiet. On n'y est pas trop. Je ne sais pas s'il faut changer des choses tactiquement, mais il y a eu une trop grosse différence entre la première et la deuxième période que nous a proposé l'équipe de France. Tout n'est pas beau et satisfaisant mais Didier le sait et il connait bien son équipe. Le prochain match sera très important. »

Se ressaisir face à la Finlande

Et la prochaine échéance va arriver très vite pour les Bleus puisqu'ils affrontent la Finlande ce mardi du côté du Groupama Stadium de Lyon. Peut-être l'occasion pour eux de mettre fin à cette triste série de matchs nuls, et surtout de prendre leur revanche sur une équipe qui les avait battus lors de leur dernier affrontement (0-2 en amical, le 11 novembre 2020