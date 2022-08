Bleus : Deschamps affiche sa confiance envers Griezmann

Il a mis fin à une période de 210 jours sans marquer. Antoine Griezmann a contribué à la victoire de l’Atlético de Madrid contre Cadix à l’occasion du Trophée Ramon de Carranza (4-1), jeudi 4 août dernier. De quoi faire naître un certain optimisme avant le début de la Liga ? C'est lundi prochain sur la pelouse de Getafe que l'attaquant est attendu pour une nouvelle saison dans le championnat d'Espagne, version 2022-2023. Auteur de seulement 8 réalisations toutes compétitions confondues lors de l'exercice précédent sous le maillot des Colchoneros, le natif de Mâcon a au moins la confiance de son sélectionneur, Didier Deschamps.

"Il représente un plus pour l'équipe de France"

Lors d'un entretien accordé au Parisien, en reconnaissant les difficultés connues par Griezmann, le sélectionneur des Bleus lui a témoigné une confiance importante, à près de 3 mois de la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). "Ce n’est pas un robot. Lui comme les autres d’ailleurs. Évidemment la tête commande les jambes. Mais tout joueur rencontre, tôt ou tard, une période de moins bien. Qui se traduit, alors, par une perte de confiance. Antoine a enchaîné les saisons à haute intensité. Avant son pépin physique en début d’année (lésion à la cuisse droite), il avait toujours été épargné par les blessures durant sa carrière. Quelques mois plus tôt, il avait changé de club", a analysé Deschamps.



Le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (42 réalisations) n'a pas vu son statut être mis en doute par le patron des Bleus, qui a souligné sa valeur : "Je le connais bien. Il a un gros mental. Il avait besoin de se régénérer et va tout faire pour revenir à son meilleur niveau (...) Il représente un plus pour l'équipe de France", a glissé le sélectionneur.