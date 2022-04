Grâce à ses prestations convaincantes avec l'Olympique de Marseille cette saison, Mattéo Guendouzi est parvenu à creuser son petit trou en équipe de France. Sélectionné par Didier Deschamps sans jamais jouer jusqu'alors, le milieu de terrain a fêté sa première apparition sur le terrain avec les A le 16 novembre dernier lors d'un succès face à la Finlande (0-2). Depuis, il est entré en jeu lors des deux derniers matchs des Bleus, avec un but au passage contre l'Afrique du Sud. Mais sa participation au prochain Mondial n'est pas encore assurée.



Car la concurrence est rude au milieu de terrain. Les candidats sont très nombreux dans ce secteur de jeu et pour Bixente Lizarazu, Mattéo Guendouzi devra batailler pour montrer à son sélectionneur qu'il mériterait peut-être plus que d'autres de filer au Qatar avec la sélection. "Il fait une saison de rêve, a indiqué le consultant de TF1 ce dimanche. C'est un leader récompensé par une sélection en équipe de France. Il pourrait être de l'aventure au Qatar, mais il y a de la concurrence avec Kanté, Pogba et Rabiot notamment."

Tolisso, l'autre candidat

Mais pour le champion du monde '98, un joueur spécifique pourrait être le concurrent direct de Guendouzi. "Je pense que ça va se jouer avec (Corentin) Tolisso, qui a des problèmes physiques. Ça peut peser dans la réflexion de Didier Deschamps pour la Coupe du monde." À Mattéo Guendouzi de poursuivre sur sa lancée pour finir de convaincre son sélectionneur.