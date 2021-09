Bénin : Un nouveau et un retour chez les Écureuils

Les Écureuils du Bénin affrontent les Taifa Stars de Tanzanie dans moins de deux semaines, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. Michel Dussuyer vient de communiquer sa liste de 25 en vue de cette double confrontation. Une sélection sans grand changement. Le technicien français a reconduit les cadres qui avaient démarré l'aventure contre Madagascar et la RDC, avec un petit nouveau : le gardien de but de l'ESAE FC, Batori Douyèmè. Le jeune portier doit cette confiance a son ascension en club et sa détermination.

Pour le reste, le néo-sociétaire du CS Constantine Marcellin Koukpo n'a quant à lui pas été convoqué, et pour cause, son club a souhaité le garder pour les préparatifs d'avant-saison. Le milieu de terrain de Valenciennes, Sessi D'Almeida (photo), fait son come-back après un long moment d'absence sur blessure. Son coéquipier en club Saturnin Allagbé, qui traverse une période difficile dans son club, figure sur la liste sans le moindre doute.

Les 25 Écureuils :





En bonne posture dans le groupe L, les Écureuils du Bénin occupent la deuxième place avec 4 points (+1), juste derrière leur adversaire pour cette double confrontation. La manche aller se disputera le 7 octobre à Dodoma avant celle retour, qui se tiendra le 10 du même mois à Cotonou au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou.