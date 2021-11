Bénin : D’Almeida et Dossou de retour, les 25 Écureuils pour Madagascar et la RDC

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a communiqué sa liste de 25 Ecureuils en vue des rencontres face à Madagascar et à la RDC. Et pour boucler cette campagne des éliminatoires de la Coupe du monde, le technicien français n'a pas remanié son effectif, les mêmes y figurent.



Une liste dans laquelle on retrouve Jodel Dossou, exclu du groupe lors du regroupement du match face à la Tanzanie. Le néo-sociétaire du club algérien du CS Constantine, Marcellin Koukpo, retrouve les siens après son absence liée aux préparatifs de son club. Quant au milieu de terrain de Valenciennes, Sessi D'Almeida, il signe son come-back après un long moment d'absence fait de blessure.

Co-leaders du groupe L avec la Tanzanie, les Écureuils du Bénin sont crédités de 7 points. Ils jouent Madagascar le 11 novembre prochain à 17 heures au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Quelques jours plus tard, ils vont s'envoler pour la RDC et ce sera l'ultime match pour le compte de cette campagne.