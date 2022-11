Depuis qu’il a été nommé à la tête de l’équipe nationale belge, Roberto Martinez a toujours compté sur Eden Hazard. Malgré les déboires qu’a connus l’ancien lillois en club, il lui a fait systématiquement confiance. Le coach espagnol va continuer à le faire pendant la Coupe du Monde qui arrive. Mais, il ne s’interdit pas d’écarter le Madrilène de son onze s’il voit qu’il n’est pas à la hauteur.

Martinez n’a « rien garanti » à Hazard

« Il n’est pas dans le noyau des Diables pour ce qu’il fait avec son club. Il est là parce qu’il a participé à la qualification pour la Coupe du monde, a commencé par déclarer Martinez dans un entretien à Sport/Foot Magazine. Et pour son influence sur la génération dorée. Son manque de rythme est un souci, oui. Si tu ne joues pas avec ton club, c’est très difficile d’être prêt pour enchaîner plusieurs matches complets en peu de temps. Mais son talent et son potentiel sont toujours là. Il sera jugé comme n’importe quel autre joueur. Personne ne lui a garanti quoi que ce soit ».



Le coach espagnol a confié que la rencontre amicale contre l’Egypte, peu avant l’entame du Mondial, lui sera très utile pour juger du niveau de Hazard et du reste de l'équipe. « J’observe mon groupe. Souvent, les réponses tombent durant les jours qui précèdent un match. On jouera un amical contre l’Égypte cinq jours avant notre premier match de Coupe du monde. C’est là que la réponse tombera », a-t-il confié.

Hazard menacé par Trossard

Leandro Trossard, l’ailier de Brighton, est le principal concurrent de Hazard en sélection. Matinez n’ignore pas ses progrès. Toutefois, il assure que son choix se porte toujours sur l’ancienne star de Chelsea. « Voir Leandro Trossard planter trois buts sur le terrain de Liverpool, c’était une grande satisfaction. Il progresse énormément. Quand est-ce que je changerai ? Au moment où je vois que le joueur qui m’a tellement donné, ne donne plus assez. Ce n’est pas le cas de Hazard. Je veux avoir plusieurs options. Et je sens qu’on est plus forts qu’en 2018. À chaque poste, j’ai au moins deux joueurs capables de prester. »