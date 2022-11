Belgique - Lukaku sera à la Coupe du Monde !

L'entraîneur espagnol a expliqué que Lukaku était encore jugé "médicalement inapte". Mais l'attaquant est en soins et dispose de dix jours -jusqu'à la veille du premier match (le 23 novembre)- pour être "complètement remis", a ajouté Martinez lors d'une conférence de presse au QG de Diables rouges, à Tubize, au sud de Bruxelles. "Il reçoit un traitement et entre dans cette période, jusqu'au 22 novembre, où il a l'opportunité de se +retaper+ complètement", a-t-il déclaré. Lukaku, 29 ans, est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge (65 buts) qui a terminé troisième du Mondial-2018. Mais l'attaquant de l'Inter traîne une blessure à l'ischio-jambier gauche depuis la fin du mois d'août, et une rechute, au début du mois de novembre, a fait naître de sérieux doutes sur sa capacité à disputer le Mondial. Martinez a dit jeudi espérer qu'il soit au moins remis pour la seconde phase de la compétition, après les trois matches du premier tour.

La liste des sélectionnés ne comporte pas vraiment de surprise. Malgré son très faible temps de jeu au Real Madrid, le capitaine de la sélection Eden Hazard y figure bel et bien même si son rôle reste à déterminer. Les autres cadres de l'équipe (Thibaut Courtois, Axel Witsel, Kevin De Bruyne) sont aussi présents tandis que Martinez continue de faire confiance à ses anciens en défense Jan Vertonghen (35 ans) et Toby Alderweireld (33 ans). Au premier tour, la Belgique sera opposée au Canada (23 novembre), au Maroc (27 novembre) et à la Croatie (1er décembre).

Gardiens de but : Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Simon Mignolet (Club Bruges), Koen Casteels (Wolfsburg/GER).

Défenseurs : Toby Alderweireld (Antwerp), Jan Vertonghen (Anderlecht), Zeno Debast (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa/ENG), Wout Faes (Leicester/ENG), Arthur Theate (Stade rennais/FRA).

Milieux de terrain : Thomas Meunier (Dortmund/GER), Timothy Castagne (Leicester, ENG), Thorgan Hazard (Dortmund/GER), Kevin De Bruyne (Manchester City), Axel Witsel (Atletico Madrid/ESP), Youri Tielemans (Leicester/ENG), Amadou Onana (Everton/ENG), Hans Vanaken (Club Bruges), Yannick Carrasco (Atletico Madrid/ESP).

Attaquants : Eden Hazard (Real Madrid/ESP), Leandro Trossard (Brighton/ENG), Romelu Lukaku (Inter Milan/ITA), Michy Batshuayi (Fenerbahce/TUR), Charles De Ketelaere (Milan AC/ITA), Loïs Openda (RC Lens/FRA), Jeremy Doku (Stade rennais/FRA), Dries Mertens (Galatasaray, TUR).