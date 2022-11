Belgique : Jason Denayer déclare forfait

Premier coup dur pour la Belgique. Alors que la Coupe du Monde ouvrira ses portes dans deux jours après plus de quatre ans d'attente, les Diables Rouges ont appris ce vendredi une mauvaise nouvelle. En effet, le défenseur Jason Denayer, réserviste de l'équipe, a déclaré forfait aux portes de la compétition.

Appelé par Roberto Martinez pour être le 27ème joueur du groupe belge, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais abandonne donc l'aventure avant même qu'elle ne commence à cause d'une blessure aux ischios-jambiers. Un coup dur pour le joueur, même si celui-ci était conscient qu'il n'occuperait qu'un rôle de réserviste au Qatar, et pour sa sélection, puisque l'habituel titulaire à ce poste Jan Vertonghen est incertain pour les premiers matchs du tournoi (face au Canada le 23/11, au Maroc le 27/11 et à la Croatie le 01/12).

Malgré tout, la RTBF, qui suit de très près l'actualité de la sélection Belge, affirme que le joueur de Shabab Al-Ahli, aux Émirats arabes unis, ne sera pas remplacé par Roberto Martinez, qui préfère conserver son groupe, déjà en place au Qatar.