Eden Hazard connait une passe délicate au Real Madrid. Bien qu’en pleine possession de ses moyens, l’ailier belge n’est plus du tout sollicité par Carlo Ancelotti. Fidèle aux joueurs qui l’ont guidé sur le toit de l’Espagne et celui de l’Europe, le coach italien ne l’utilise qu’au compte-gouttes. Depuis sa dernière titularisation en championnat contre Majorque (11 septembre), l'ex de Chelsea n’a eu droit en tout et pour tout qu’à 71 minutes de jeu (et 2 matches).

Un obstacle de taille pour Hazard

La situation est très compliquée pour l’ancien Lillois. Mais cela ne l’empêche pas de nourrir de grandes ambitions en vue de la Coupe du Monde. Dans un entretien accordé au site de FIFA, il a fait part de sa détermination : "Je n'attends qu'une chose, prouver sur le terrain que je suis encore au top. Je pense que je dois mettre la barre haute. Je vais essayer de faire mieux qu'il y a 4 ans. Ça va être compliqué parce que c'était déjà pas mal. Mais collectivement, j'ai la chance d'être le capitaine d'une grosse sélection, d'un gros pays donc on se doit de viser haut."



Hazard est gonflé à bloc. Cependant, sa place dans le onze des Diables Rouges n’est pas garantie. Et pour cause ; son concurrent direct est en pleine bourre en ce moment. Il s’agit de Leandro Trossard, le stratège de Brighton. "J'espère que je pourrai continuer sur ma lancée pendant longtemps et jusqu'à la Coupe du Monde. C'est ma première, je veux en profiter", a lâché l’homme fort des Seagulls ce week-end. Hazard est prévenu.