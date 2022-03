Barrages : L’Afrique va savoir / Éliminatoires CM 2022

Carton plein pour le Maghreb ?

Dans le même temps, un choc ouest-africain verra le Nigeria en découdre avec un Ghana en progrès. Rien n'est fait pour Victor Osimhen et les Super Eagles après le nul vierge de la manche aller. Plus tard dans la soirée, les regards se tourneront vers le Maghreb, dont les trois équipes peuvent se qualifier pour le Mondial, ce qui serait une grande première.

L'Algérie, la Tunisie et le Maroc sont en ballotage favorable à l'heure de recevoir respectivement le Cameroun, le Mali et la RD Congo. Un nul suffira à coup sûr aux Fennecs et aux Aigles de Carthage, vainqueurs sur la plus petite des marges à l'aller, tandis que les Lions de l'Atlas devront bonifier le nul (1-1) ramené de Kinshasa. Car, rappelons le, le but inscrit à l'extérieur compte toujours double en cas d'égalité sur les deux manches.

Programme des matchs retour (29 mars 2022) :

19h00 : Sénégal – Egypte (0-1), Stade Olympique de Diamniadio, Dakar.



19h00 : Nigeria – Ghana (0-0), MKO National Stadium, Abuja.



21h30 : Algérie – Cameroun (1-0), Stade Mustapha Tchaker, Blida.



21h30 : Tunisie – Mali (1-0), Stade Olympique Hammadi Agrebi, Tunis.



21h30 : Maroc – RD Congo (1-1), Complexe Mohammed V, Casablanca.

(Entre parenthèses, les scores des manches aller)