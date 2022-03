La Tunisie a pris une nette option sur la qualification pour le Mondial 2022, en s'imposant sur le terrain du Mali (0-1), vendredi dans le cadre du barrage aller. Devant un stade du 26-Mars bien garni, les Aigles s'assuraient d'entrée la possession du ballon. Une frappe du revenant Abdoulay Diaby poussait Ben Saïd à la parade (15e). C'est ensuite une frappe enroulée puissante de Bissouma qui frôlait le montant gauche de Ben Saïd et faisait courir un frisson dans les tribunes (29e). La Tunisie répliquait par Ben Romdhane, dont la frappe croisée à ras de terre menaçait Mounkoro (33e).

Le cauchemar de Sissako

Alors qu'ils dominaient globalement leur sujet, les hôtes allaient se saborder. Sentant Jaziri venir dans son dos, Moussa Sissako remettait le ballon vers son but. Stupeur, sa passe mal dosée trompait Mounkoro (37e, 0-1) ! Sonné, le jeune défenseur du Standard de Liège était consolé par ses coéquipiers. La troisième sélection de cet ancien du PSG tournait ensuite au cauchemar total. Distancé par Jaziri, le joueur de 20 ans accrochait l'attaquant du Zamalek. M. Tessema sortait immédiatement le carton rouge.

— Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) 😰 | Le match cauchemardesque de Moussa Sissako pour sa 3e sélection avec le Mali :⚽️ 37´ But contre son camp🟥 41’ Carton rouge direct pic.twitter.com/49AL1OU8jR — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) March 25, 2022



Coincés entre le désir de se racheter et la crainte de se découvrir, les Maliens tentaient mais n'allaient jamais mettre hors de position une Tunisie ravie de l'aubaine. Recroquevillés, les Aigles de Carthage réussissent le coup parfait en s'imposant sans encaisser de but. De quoi aborder le plus sereinement du monde la manche retour, mardi soir à Radès.



Les onzes de départ :

Mali : Mounkoro - Ch.Traoré, Sissako, Kiki Kouyaté, M.Haidara - A.Haidara, Bissouma, Doucouré - A.Diaby, I.Koné, Dorgeles.

Tunisie : Ben Saïd - Dräger, Ghandri, Talbi, Maaloul - Laidouni, Chaalali, Ben Romdhane - Msakni, S.Jaziri, Msakni.