Ballon d'Or : Lewandowski voit Messi l'emporter pour l'édition 2023

Pour Robert Lewandowski, le grand regret personnel dans sa carrière devrait être le Ballon d'Or 2020. Tandis que l'attaquant polonais venait de réaliser une saison de feu avec le Bayern Munich, auteur d'un sextuplé, il avait vu la cérémonie être annulée suite à la pandémie de Covid-19. Et cela avait laissé un énorme goût amer au Polonais, ensuite deuxième de l'édition 2021 et quatrième de l'édition 2022. Il ne devrait pas le gagner en 2023 étant donné que le FC Barcelone, où il a signé l'été dernier, a déjà été éliminé de la Ligue des Champions et qu'il a pris la porte en 8e de finale de la Coupe du monde avec la Pologne. Mais l'attaquant du club catalan s'est confié lors d'un entretien pour le site Mundo Deportivo et il a dévoilé son favori pour cette prochaine édition.

Le Mondial, le juge de paix

Un favori qui évolue en Ligue 1 et qui se nomme Lionel Messi. Ainsi, l'attaquant du FC Barcelone estime que Messi va empocher son 8e Ballon d'Or et succéder à Karim Benzema, lauréat de l'édition 2022. "Bien sûr. Peut-être qu'il y a un autre joueur qui joue dans le même club, mais il y a seulement une Coupe du monde, qui décide qui va le gagner cette année, et Leo est désormais confortablement en première position avec ce qu'il a accompli", a balancé le buteur polonais, évoquant sûrement Mbappé lorsqu'il parle d'un autre joueur évoluant dans le même club. Seulement, même si le Français gagne la Ligue des Champions, il le fera avec Messi et cela le desservira en faveur de l'Argentin, peut-être bel et bien parti pour empocher un 8e (!) Ballon d'Or dans sa carrière, ce qui serait fou.