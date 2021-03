Avec Lemar, sans Dembélé contre la Bosnie

La composition de Didier Deschamps est tombée ! Coup d'envoi du match à 20H45 🇧🇦🇫🇷 #BOSFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Hm8vBzyMdG

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 31, 2021

En tête du groupe D dans l'optique des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'équipe de France pourrait continuer en enchaînant un second succès consécutif face à la Bosnie-Herzégovine ce mercredi (20h45) après celui obtenu sur la pelouse du Kazakhstan, dimanche (0-2). Afin de tenter cela, Didier Deschamps a accordé sa confiance à onze éléments dans une équipe qui sera presque type et un schéma en 4-4-2.Ainsi sur le pelouse du Stadion Grbavica de Sarajevo, on retrouvera Hugo Lloris dans les buts, pour un record égalé de 123 sélections en équipe nationale, comme Thierry Henry. La défense devant le portier des Spurs sera composée par un quatuor Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Devant, on retrouvera notamment Kylian Mbappé - remplaçant dimanche - et Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé, lui, sera sur le banc.Avant-dernière du groupe D avec un seul match joué jusqu'alors (nul face à la Finlande le 24 mars, ndlr), la Bosnie s'appuiera elle sur un schéma qui pourrait être magnifié par le talent d'Edin Dzeko, l'attaquant de l'AS Rome, ou encore celui de Miralem Pjanic, meneur de jeu trop peu utilisé au FC Barcelone depuis son arrivée l'été dernier.: Sehic - Todorovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac - Hadziahmetovic, Cimirot, Pjanić - Dzeko, Krunic.: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Lemar, Pogba, Rabiot, Coman - Griezmann, Mbappé.