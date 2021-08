Argentine : Une liste avec Messi, Di Maria et Paredes

Une base solide pour l'Argentine

26 des 28 joueurs

La liste de l'Argentine :

Victorieuse de la dernière Copa America, le 11 juillet dernier face au Brésil grâce à un but d'Angel Di Maria (1-0), l'Argentine va retrouver les terrains et la compétition officielle à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.. La sélection menée par Lionel Messi affrontera le Venezuela (3 septembre), le Brésil (5 septembre) et la Bolivie (10 septembre) lors de la prochaine trêve internationale.. Deux absents, pour raisons physiques, sont à noter comme le rapporte Olé : Sergio Agüero et Agustin Marchesín. Paulo Dybala, souvent gêné par des blessures ces dernières semaines, est lui de retour pour possiblement porter le maillot de l'Albiceleste. Buteur et passeur décisif lors du match nul de la Juventus Turin face à l'Udinese dimanche en Serie A (2-2), Dybala ne compte que 29 sélections pour 2 buts avec son pays.: Franco Armani, Emiliano Martinez, Juan Musso et Geronimo Rulli.Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi. Juan Foyth, Lucas Martinez Quarta, German Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuña.Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodriguez, Nicolás Dominguez, Emiliano Buendía et Alejandro Gomez.: Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez, Angel Correa, Paulo Dybala, Angel Di María, Julián Alvarez, Joaquin Correa.