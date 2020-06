Argentine : Un retour d'Icardi en sélection n'est pas écarté

Transféré définitivement au PSG avec un contrat jusqu'en 2024, Mauro Icardi n'a pas forcément connu de grandes joies sous le maillot de sa sélection, l'Argentine. Plus appelé pour jouer en faveur de son pays depuis novembre 2018, le buteur ne compte que 8 sélections avec l'Albiceleste. Cependant, un espoir existe afin de le voir de nouveau selon son sélectionneur, Lionel Scaloni. Dans un entretien accordé à Infobae, il n'a pas montré de réticences au sujet d'un possible retour. Il faut dire que le secteur offensif de l'Argentine est très riche, même si cela n'a jamais pu se matérialiser clairement sur les terrains, pour une équipe tributaire des exploits de Lionel Messi.

Icardi est observé avec attention

"Tout le monde sait qu'il était au début de notre cycle. Il ne fait aucun doute qu'Icardi est un joueur que nous apprécions et qui peut être dans l'équipe nationale. Lors du dernier rassemblement, il n'était pas là parce que nous pensions qu'il y avait des acteurs plus adaptés pour nous", a-t-il indiqué dans un premier temps, avant de continuer son argumentation, dévoilant notamment que les performances du joueur avec l'Inter Milan comme désormais avec le PSG étaient observées. "Mais Icardi a la porte ouverte à l'équipe nationale. On le suit, on le regarde, et il est pris en considération. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est un joueur intéressant à un âge où il peut nous donner beaucoup", a jugé Scaloni.