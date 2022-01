Argentine : Scaloni explique l'absence de Messi, le brassard pour Di Maria

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'Argentine va disputer un match de qualification, dans la nuit de ce jeudi à vendredi face au Chili (1h15, heure française). Une rencontre qui se jouera sans Lionel Messi, non convoqué et resté à Paris. Le numéro 10 de l'Albiceleste a été durement touché par le Covid-19 durant les fêtes de fin d’année et a disputé son premier match de l'année 2022 face à Reims, dimanche au Parc des Princes (4-0) en entrant en jeu à la 64ème minute à la place d'Angel Di Maria. En conférence de presse, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni - positif au Covid -19 - a dévoilé les motifs de l'absence de Messi pour ce match face au Chili puis pour le prochain, contre la Colombie (le 2 février).

Di Maria capitaine avec l'Argentine pour la sixième fois

, a-t-il indiqué au sujet de Messi. En l'absence du septuple Ballon d'Or, c'est son partenaire au PSG et en sélection, Angel Di Maria, qui sera capitaine face au Chili. Du haut de ses 118 sélections, il est le joueur idoine d'après Scaloni : "C’est le bon, il a beaucoup d’expérience avec l’équipe nationale". Un brassard que Di Maria, buteur lors de la finale de Copa America remportée face au Brésil (0-1), portera pour la sixième fois. Lors des cinq précédentes, l'Argentine s'est imposée à cinq reprises.Historiquement, l'Argentine possède l'avantage face au Chili. En 89 matchs, l'Albiceleste totalise 57 victoires pour 26 matchs nuls et 6 défaites.Pour rappel, seul le top 4 ira directement au Qatar, le cinquième étant reversé en barrage face à une équipe asiatique. Six sélections se tiennent en quatre unités, du quatrième (la Colombie) au neuvième (le Paraguay).