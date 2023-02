Argentine : Lionel Scaloni va prolonger son contrat

Très bonne nouvelle pour Lionel Scaloni. Ainsi, le sélectionneur de l'Argentine, victorieux de la Coupe du monde avec l'Albiceleste le 18 décembre 2022 face à la France, va prolonger son contrat avec sa Fédération. Héros de la nation argentine, Scaloni a remporté la Copa America et le Mondial et il va donc rester aux commandes de la sélection nationale. Comme l'informe le média TyC Sports, Scaloni va prolonger son contrat de quatre ans et il sera donc lié avec l'Argentine jusqu'en 2026.

Le sélectionneur des champions du monde 2022 devrait signer ce contrat en mars prochain. Car si tout est bouclé entre la Fédération locale et le technicien, il va falloir attendre son retour au pays en mars pour les prochains match de son équipe avant de signer le nouveau contrat. Autant dire que la nouvelle est plus que bonne pour Scaloni, qui devrait être fêté en véritable héros lors des matchs de son équipe sur le sol argentin en mars prochain.