Argentine : La liste avec Messi, Di Maria et Paredes

Malgré sa blessure, Dybala également convoqué



#Eliminatorias Lista de convocados por el entrenador de la @Argentina, @lioscaloni, para la triple fecha de octubre pic.twitter.com/kBd3DFLks8

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2021

La liste de l'Argentine :

Eux aussi ne seront pas présents pour défier Angers avec le PSG, le 15 octobre prochain en Ligue 1. Ce lundi, la fédération argentine de football a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du Sud.Deuxième de la zone derrière le Brésil, l'Albiceleste affrontera Paraguay le 8 octobre, puis l'Uruguay trois jours plus tard avant de défier le Pérou, le 15 octobre, jour de PSG-Angers, dans le cadre de la 10ème journée. La rencontre face au Pérou étant programmée à 1h30 du matin (heure française) à Buenos Aires, il apparaît impossible d'imaginer les trois éléments au Parc des Princes à 21 heures.Le Brésil sera aussi mobilisé par les éliminatoires de la zone Amérique du Sud, et s'appuiera sur Marquinhos et Neymar, Gerson, et Paqueta, qui eux aussi devraient manquer au PSG, à l'OM et à l'OL. Autre élément convoqué dans la liste de Lionel Scaloni, Paulo Dybala, pourtant buteur et sorti blessé avec la Juventus Turin lors du succès de la Vieille Dame face à la Sampdoria (3-2) ce week-end. Après 8 rencontres jouées dans ces éliminatoires de la zone Amérique du Sud, l'Argentine se situe à la seconde position du classement, à 6 unités du Brésil. Les quatre premiers du classement se qualifient directement pour la prochaine Coupe du monde, tandis que le cinquième - la Colombie pour l'instant - devra passer par les barrages.Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta) et Esteban Andrada (Monterrey).Gonzalo Montiel (FC Séville), Nahuel Molina (Udinese), Germán Pezzella (Fiorentina), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax Amsterdam), Marcos Acuña (FC Séville) et Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam).: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis Séville), Nicolás Domínguez (Bologne) et Alejandro Gómez (FC Séville).Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter Milan), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Ángel Di María (PSG), Joaquín Correa (Inter Milan), Julián Álvarez (River Plate) et Paulo Dybala (Juventus Turin).