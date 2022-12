Argentine : Di Maria et De Paul disponibles pour la Croatie

Tous deux gênés par des soucis musculaires, Di Maria et De Paul n'avaient pas pu jouer l'intégralité du quart de finale contre les Néerlandais. De Paul était sorti à la 65e minute, alors que Di Maria, forfait en 8e de finale, n'a disputé que les 10 dernières minutes de la prolongation.

"Aujourd'hui, on aura une vision plus claire de la situation. A priori, ils sont disponibles, c'est rassurant. Mais il faut voir quelle est la disponibilité de chacun au niveau du temps de jeu", a expliqué Scaloni. "Nous verrons ce soir et demain. Mais je comprends qu'ils sont en état (de jouer). On va bien, il y a deux joueurs suspendus (les latéraux Acuna et Montiel, ndlr) et c'est quelque chose qu'on doit régler. Mais de façon générale, l'équipe va bien", a-t-il ajouté.