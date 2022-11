Argentine - Bienvenue à Doha, señor Messi

L'Albiceleste, qui vient de battre les Emirats arabes unis 5-0 à Abu Dhabi, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi dans ce qui sera son camp de base pour la Coupe du monde au Qatar. Là, les fans argentins et locaux se sont réunis dans une ambiance festive. "Allez, allez l'Argentine!", scande un groupe de supporters d'origine asiatique, entrecoupé de "Messi, Messi, Messi!". "Nous aimons le football. Messi est le meilleur. Nous aimons beaucoup le jeu de l'Argentine en ce moment et avec Messi, c'est les meilleurs. On va gagner !", déclare à l'AFP Shabi, 36 ans, un employé du secteur financier basé à Doha depuis dix ans. Il est originaire du Kerala, dans le sud de l'Inde. A ses côtés, se tiennent des fans argentins d'autres pays comme le Bangladesh et le Sri Lanka.

Attirée par l'enthousiasme de ce groupe et entièrement vêtue aux couleurs albicelestes, perruque comprise, Perla, une Argentine de 68 ans de la province de Catamarca (nord), se fait photographier avec Hakeem, Salih, Mansu et d'autres fans. Près d'elle, son mari Carlos Martinez, 67 ans, a récemment pris sa retraite. "Nous sommes ici grâce à une nièce qui nous aime beaucoup et qui vit ici et a tout organisé, nous sommes logés chez elle. Nous sommes mariés depuis 41 ans, c'est comme une lune de miel pour nous", explique Perla. "J'ai essayé de leur apprendre une partie de nos chants. Ils ont essayé". A proximité, Hashid explique pourquoi il existe une telle passion pour l'Argentine: "En Inde, l'Argentine est très populaire depuis les années (Diego) Maradona ou avant. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec (Gabriel) Batistuta. Avec Messi, c'est déjà la folie".

Maté et Maradona

Dès potron-minet à Doha, les chants des supporters argentins se font de plus en plus forts, mais d'autres restent plus calmes, en petits groupes d'amis, buvant du maté ou discutant pour égayer l'attente, dans l'espoir d'apercevoir les joueurs à bord du car qui emmène la "Scaloneta" de l'aéroport à l'Université du Qatar. Luana, une supportrice de 26 ans originaire de Santa Fe, dans le nord de l'Argentine, a décidé de participer à un programme d'échange afin de pouvoir travailler quelques mois dans un hôtel de Doha pendant la Coupe du monde. "Il y a beaucoup de fans de l'Argentine ici et aussi beaucoup de fans de l'Argentine non argentins, ce qui ajoute beaucoup à l'ambiance. Nous sommes nombreux et vous voyez beaucoup notre drapeau et notre maillot dans les rues ces jours-ci", dit-elle.

"Ce que le football représente pour les Argentins, c'est la communion, l'amitié, les barbecues et les embrassades", explique Diego Boyo (47 ans), agent de communication dans le secteur de la santé. "Le fait de se caresser, de se prendre dans les bras, des moments comme ceux-là sont vraiment nécessaires", met-il en avant. Claudia Pérez, une artiste de Cordoue en Espagne devenue virale sur les réseaux sociaux il y a quelques mois grâce à une peinture de Messi, était au centre de l'attention pendant quelques instants lors de l'attente du car, en apparaissant avec une autre de ses peintures, cette fois de Diego Maradona. Elle est au Qatar pour exposer plusieurs tableaux à l'occasion de la Coupe du monde, sous le titre "Football et art".

"Messi et Maradona sont l'Argentine. Ici, avec cette image de Diego, regardez ce que ça provoque, comment les gens sont heureux quand ils le voient. Je n'ai pas eu le temps de laisser le tableau dans mon appartement et l'équipe nationale arrivait, alors je me suis dit, bon, je vais y aller avec Diego, tout le monde l'aime", déclare-t-elle à l'AFP. L'horloge tourne et à 2h30 heure locale (23h30 GMT mercredi), Messi et le reste de l'équipe d'Argentine atterrissent à Doha. A l'entrée de l'Université du Qatar, où les supporters et les médias attendent l'arrivée du bus argentin, des rumeurs circulent selon lesquelles le véhicule emprunterait une autre entrée du complexe. Les fans se sont ensuite massés autour d'une barrière de protection et à 3h45 heure locale (00h45 GMT), ils ont regardé à une centaine de mètres de distance le passage du car. "Tant d'attente pour si peu. Mais nous avons passé un bon moment", estime Sara, venue avec deux amies. Pendant ce temps, Messi le septuble Ballon d'Or se repose déjà à l'Université du Qatar.