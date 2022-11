Argentine - Arabie Saoudite : la réaction assez étonnante de Di Maria après la défaite

La première énorme surprise de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar a eu lieu ce mardi après-midi. En effet, dans le groupe C, l'Argentine affrontait l'Arabie Saoudite pour son entrée en lice dans ce Mondial. L'Albiceleste voulait prendre la compétition par le bon bout face à une équipe largement abordable. Pourtant, ce sont bien les Saoudiens qui se sont imposés sur le score de 2-1. C'étaient les Argentins qui avaient pris les devants très tôt dans cette rencontre grâce à un but de Lionel Messi sur penalty. Ce dernier avait été obtenu à la 10ème minute par l'ancien Parisien Leandro Paredes. Plus agressifs que leurs adversaires, les Saoudiens ont marqué deux buts dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Al Shehri et Al Dawsari aux 48ème et 53ème minutes. Après le match, c'est un autre ancien parisien, Angel Di Maria, qui a voulu vite passer à autre chose et se débarrasser de ce match raté par l'Argentine.

"À un moment donné, cela pourrait arriver. Maintenant, le Mexique arrive (samedi) et j'espère qu'on prendra les trois points."

Les Saoudiens ont fait preuve d'une finition et d'une réussite clinique. Alors qu'ils ont concédé 14 tirs dont six cadrés, les hommes d'Hervé Renard ont marqué sur leurs deux seules frappes cadrées de la rencontre. Angel Di Maria s'est montré tout de même agacé du manque de réalisme de sa sélection.

"Nous aurions pu gagner 5-0 sereinement (3 buts ont été refusés pour une légère position de hors-jeu en première période, NDLR). Ils sont venus deux ou trois fois dans la surface et les ont mis dedans."

Pour se remettre la tête à l'endroit, les Argentins affronteront le Mexique lors de la deuxième journée le 26 novembre. De son côté, l'Arabie Saoudite sera opposée à la Pologne.